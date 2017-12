Basel Bereit für Tausende junger Besucher

Das Haus am Klingentalgraben nahe der Kulturkaserne, direkt am Rhein gelegen, gleicht einem Bienenstock, emsig, doch sehr entspannt. Dabei wird Großes vorbereitet: Zum Taizé-Jugendtreffen werden mehr als 15 000 Jugendliche aus verschiedenen Ländern in Basel erwartet.

Von Dorothea Gebauer

Basel. Im breit angelegten Treppenhaus brummt es, finden zügig und freundlich Absprachen unter Menschen aus 15 Ländern statt. Die Sprache der Wahl ist Englisch. Da wird gelacht, gelobt, konzentriert gearbeitet.

Im Kellerraum steht ein Taizè-Bruder am Bügelbrett, einige im ersten Stockwerk brüten am Rechner, andere diskutieren in der Küche. „Ich habe soviel von Taizé bekommen. Ich möchte, dass auch andere Jugendliche das erleben,“ sagt Davinia, die junge Übersetzerin aus Spanien. Gerda hat gerade die Matura, das Abitur, gemacht und baut ein Zwischenjahr ein. Sie wird Geschichte und Religionswissenschaft studieren und fragt sich: „Wie funktioniert Christentum heute?“ Da kommt ihr die Arbeit für das Europäische Jugendtreffen sehr entgegen.

Während minütlich das Telefon klingelt und neue Übernachtungsangebote einkommen, sah es noch vor wenigen Tagen dramatisch aus: 5000 Plätze fehlten. Weil man mit weit mehr als 15 000 Besuchern rechnet, wird auch die St. Jakobs-Halle für die Neujahrsnacht nicht ausreichen. So beschloss Kirchenratspräsident Lukas Kundert kurzerhand, zusätzlich das Münster zum Beten zu öffnen. „Darüber sind wir so froh“, sagt Bruder Richard.

Immer wieder passiert trotz guter Planung Unvorhergesehenes, auch im positiven Sinn: „Da kommen an einem einzigen Tag 1000 Übernachtungen herein. Oder unser Bäcker aus Laufenburg sagt: Schickt mir zehn Freiwillige, dann mache ich euch die Backwaren billiger.“

Das steckt alle an und motiviert. Der Freiwillige Pierre, der in einem großen Unternehmen in Paris arbeitet, opfert etwa im fünften Jahr in Folge seine Ferien, weil ihn fasziniert, wie gut und effizient das Miteinander bei Herausforderungen funktioniert. „Jeder von uns hat eine einzige Aufgabe. Für die ist er verantwortlich und gibt sein Bestes“, fasst er es zusammen. Dreimal am Tag unterbricht das gemeinsame Meditieren den Arbeitsfluss.

Schwester Kerstin ist Mathematikerin und verwaltet die IT-Plattform, welche hilft, die Großveranstaltung zu stemmen. Gerade prüft sie, wie viele Gastgeber aus dem Badischen reingekommen sind. „Insgesamt haben wir 1800 Gastgeber aus dem Südwesten“, strahlt sie. Die Schwester hofft darauf, dass es noch etwas mehr werden.

Martin Gadient ist Pensionär und sieht sich als Freund von Taizé. Heute muss er Sanitäranlagen und die Essensversorgung für 2000 Leute in der Elisabethenkirche organisieren. Für das Jugendtreffen hat der Luzerner alles andere abgesagt, sogar den Männerchor, den er liebt. Er stellt sein gesamtes Beziehungsnetz zur Verfügung, ist Brückenbauer, auch zu Behörden und Schulen. Wenn einer der Helfer mal verzagt, hilft die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten: Im Team der zwölf Taizé-Brüder mit 40 Freiwilligen sei man nie allein.

Weitere Informationen: Das Taizè-Jugendtreffen findet vom 28. Dezember bis 1. Januar statt. Näheres gibt es im Internet unter www.taizebasel.ch.