Basel: Bessere Betreuung in den Ferien

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen während der Schulferien sei steigend, begründete die Exekutive ihren Beschluss. Künftig solle Familien in jedem Quartier eine Ferienbetreuung an Schulen zur Verfügung stehen. In Basel wird derzeit nur an den drei Schulstandorten Bläsi, Bruderholz, Isaak Iselin Ferienbetreuung angeboten. Zudem gibt es im Kanton Tagesferien. Bis wann der Ausbau stattfindet, ist unklar, wie Urs Bucher, Leiter Volksschulen sagte. Angestrebt würden Verbundslösungen. So sei nicht eine Ferienbetreuung pro Schulhaus vorgesehen, sondern pro Quartier. Für Heer ist das heutige Betreuungssytem während der Schulferien mangelhaft.