Basel: Beznau 2 nach Schnellabschaltung vom Netz

Die automatische Schnellabschaltung sei am Sonntag um 22.31 Uhr wegen einer ausgefallenen Verbindung zum 220-Kilovolt-Stromnetz erfolgt, hieß es in der Mitteilung der Betreiberin Axpo am Montagmorgen. Der Block 1 des AKW Beznau läuft laut Mitteilung im Normalbetrieb weiter. Durch die Abschaltung sei nicht-radioaktiver Wasserdampf über das Dach im nicht-nuklearen Teil des Maschinenhauses abgelassen worden. Die Ursache für den Ausfall der Netzanbindung werde abgeklärt, teilte die Axpo mit.

Das Atomkraftwerk Beznau kann seinen zweiten Block nach der Schnellabschaltung am Sonntagabend wieder in Betrieb nehmen: Die zuständige Aufsichtsbehörde - das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) - hat am dafür grünes Licht gegeben.