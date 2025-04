Basel: Bilder, Pläne und Premieren

So beschreibt Band 8 die Deindustrialisierung der Stadt mit dem Wandel der „Basler Chemie“ zu den „Life Sciences“. Die Katastrophe in Schweizerhalle und die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in Basel-Stadt als Premiere in der Deutschschweiz werden dabei als Schlüsselmomente hervorgehoben. Schließlich sind Umweltprobleme und die Frauenbewegung Themen, welche diese Jahrzehnte geprägt haben.

Weitere Kapitel widmen sich unter anderem den Subkulturen von Halbstarken bis Hip-Hop, Drogenpolitik und Migration. Nach acht Büchern auf einer zeitlichen Achse tanzt der neunte Band aus der Reihe. Er nimmt verschiedene Stadträume quer durch verschiedene Epochen unter die Lupe. Reich bebildert unternimmt der Band eine Reise zum Rheinufer, in die Altstadt und durch die Straßen. Auch die Stadtpläne in der frühen Neuzeit, die Stadterweiterung sowie die Konflikte um Freiräume kommen darin vor.