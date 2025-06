Basel/Birsfelden: Schiffe fahren lernen im Rheinsimulator

Die Tücken der Natur können simuliert werden

In einem anderen Szenario werden diese Mittel wichtiger: das Mittelrheintal bei Nebel, Regen und Dunkelheit. Und was in der Realität natürlich ebenfalls vorkommt: Gegenverkehr, Hoch- und Niedrigwasser. Worauf die Ausbilder und Prüfer ebenfalls Wert legen ist der Umgang mit Störungen sowie die Kommunikation. Das alles kann gefahrlos trainiert und abgefragt werden. Zahlreiche verschiedene Schiffsmodelle stehen hierfür zur Verfügung. Vom kleinen Polizeiboot bis zum 180 Meter langen Schubverband.

Mit Bestehen der Prüfung dürfen die Absolventen den Rhein zwischen Rheinfelden und Rotterdam befahren. Spätestens nach 13 Jahren steht die Wiederholungsprüfung an. Patentinhaber ab 60 Jahren erwarten kürzere Intervalle. Vorerst ist der Simulator nur für Fachkräfte gedacht „Aber vielleicht stellen wir ihn 2026 bei der Industrienacht der Öffentlichkeit vor“, blickt Florian Röthlingshöfer in die Zukunft.

