Im Unterschied zur Fußball-Europameisterschaft 2008, die in der Schweiz und Österreich stattfand und bei der unter anderem auf dem Kasernenareal Public Viewing angeboten wurde, ist zur derzeit in Deutschland laufenden Fußball-EM der Männer bisher kein „offizielles“ Angebot geplant. „Es gibt einige Möglichkeiten, bei bestehenden Gastronomiebetrieben die Spiele zu verfolgen“, sagt Christoph Bosshardt, Leiter der Abteilung Außenbeziehungen und Standortmarketing im Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufgrund der Vielzahl an kleineren Angeboten sehe man bisher nicht den Anlass für größere Veranstaltungen – anders als bei der Euro 2008, als unter anderem die deutsche Nationalmannschaft in Basel gegen die Türkei spielte. Sollte die Schweizer Nationalmannschaft nach ihrem Abschneiden in der Gruppenphase aber noch weiter kommen und das Halbfinale oder gar das Finale bestreiten, dann „sind wir bereit“, macht Bosshardt deutlich. Die Schweizer „Nati“ trifft am Samstag, 29. Juni, 18 Uhr, im Achtelfinale auf Italien. Das Spiel findet im Berliner Olympiastadion statt.