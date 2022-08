Basel Blackout hätte gravierende Folgen

Zürich/Basel (sda). So hätten etwa eine Netzabschaltung oder ein Blackout weitgehende Folgen, sagte Fredy Fässler, Präsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), in einem Interview mit der Tageszeitung und dem Online-Portal des „Blick“. In einem solchen Fall könne man am Bankomaten kein Geld mehr abheben. Im Laden lasse sich nicht mehr mit der Karte zahlen oder an den Tankstellen nicht mehr tanken. Alle Heizungen funktionierten nicht mehr. Man müsse frieren. In den Straßen sei es dunkel. Auf solche extremen Szenarien müsse sich das Land vorbereiten, auch wenn er nicht damit rechne, dass es soweit komme.

Bereits 2014 hätten sich die Sicherheitskräfte im Rahmen einer Übung auf die Situation bei einem Strommangel sowie bei einem Blackout auch unter Einbezug der Blaulicht-Organisationen eingestellt. Dabei seien große Mängel entdeckt worden.