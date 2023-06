Basel Blick hinter die Kulissen

Fertigstellung im Jahr 1922

1922 wurde das Hafenbecken 1 in Betrieb genommen: „Damit nahm die professionelle Schifffahrt und der gewerbliche Hafenbetrieb seinen Anfang“, erklärte Florian Röthlingshöfer, Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen. „Wir wollen zeigen, welche Bedeutung Rhein und Hafen haben, und dies ins Bewusstsein der Menschen in der Region rücken. Seit jeher ist der Rhein ein wichtiger Transportweg zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee, im 19. Jahrhundert wurde der Oberrhein begradigt und in ein festes Bett gezwungen. Von da an konnten auch große Schiffe den Abschnitt befahren. Mit Ankunft des ersten Schleppzugs in Basel im Jahr 1904 begann die „moderne“ Rheinschifffahrt in der Schweiz. Das war auch der Startschuss für die Entwicklung der Basler Rheinhäfen.

Getreide und Trockengüter

Die moderne Hafengeschichte beginnt schon vor Entstehung des Hafenbeckens 1: Der Basler Hafen St. Johann wurde bereits zwischen 1906 und 1911 erbaut. Dort wurden vor allem Getreide und Trockengüter umgeschlagen und gelagert. Nach 100 Jahren wurde mit dem Abbruch des Hafens begonnen, um Platz für den Novartis Campus zu schaffen. Die Planungen für den Hafen Kleinhüningen begannen 1914, der Aushub für das erste Hafenbecken startete zwei Jahre später – der erste Schleppzug legte 1922 an.