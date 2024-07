BASEL: Bombenalarm am EuroAirport

In den vergangenen Monaten ist es am Flughafen immer wieder zu Bombenalarmen und anschließenden Räumungen des Terminals gekommen, wobei jeweils Entwarnungen gegeben werden konnte. Teilweise musste der Flugbetrieb eingestellt und Flugzeuge umgeleitet werden. Auch die Polizei stand am Freitagmorgen im Einsatz, was den öffentlichen Personennahverkehr beeinflusste. Wie von den Basler Verkehrs Betrieben zu erfahren war, kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Beeinträchtigt war auch der Zugverkehr in Frankreich: Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Brandanschläge auf Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Die Verbindungen von TGV Lyria von Basel und Genf nach Paris waren nicht betroffen.