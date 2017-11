Basel Bombendrohung nach Streit

Nachrichten-Ticker

17:47 Tochter auf Tankstelle vergessen - Oma eilt zur Hilfe

Mogendorf - Nach einer Rast während ihrer Urlaubsrückreise haben Eltern ihre zwölfjährige Tochter an einer Tankstelle vergessen und das erst Stunden später bemerkt. In der Zwischenzeit war die Großmutter des Mädchens benachrichtigt worden und gestern aus dem über zwei Fahrtstunden entfernten Würzburg zu ihrer Enkelin im rheinland-pfälzischen Mogendorf geeilt. Das Auto der Familie hat mehrere Sitzreihen. Die Zwölfjährige hatte ganz hinten gesessen. Ohne dass es die Eltern bemerkten, ging sie zur Toilette. Die Eltern fuhren nach dem Tanken mit den drei anderen Kindern weiter.

17:41 Merkel betont Einigungswillen in Jamaika-Verhandlungen

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat zum Start in die konkrete Sondierungsphase der Jamaika-Verhandlungen ihren Einigungswillen mit FDP und Grünen betont. Sie gehe in die Verhandlungen mit dem Vorsatz, dass es gelingen könne, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion zum Stand der Jamaika-Gespräche. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rief zur Kompromissbereitschaft auf. Heute Abend treffen sich die Parteispitzen von Union, FDP und Grünen zur nächsten Gesprächsrunde. Besonders umstrittenen sind bisher die Themen Migration, Klima- und Energiepolitik.

16:51 BVB-Anschlag: Verdächtiger informierte sich über Seilbahnen

Dortmund - Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat sich der mutmaßliche Attentäter über weitere börsennotierte Unternehmen informiert. Entsprechende Berichte von "Ruhr Nachrichten" und "Spiegel" bestätigte ein Sprecher des Dortmunder Landgerichts. Nach seinen Angaben hat die Polizei bei ihren Ermittlungen auf dem Computer des 28-Jährigen entsprechende Suchbegriffe im Browserverlauf gefunden. Bei den Suchen aus dem Zeitraum zwischen dem Anschlag im April und der Festnahme des Verdächtigen sei es um zwei Seilbahnbetreiber in den Alpen gegangen.

16:50 DFB setzt Krug als Projektleiter Videobeweis ab

Frankfurt/Main - Hellmut Krug ist nicht mehr Projektleiter Videobeweis beim Deutschen Fußball-Bund. Krug wird künftig durch Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich ersetzt. Der DFB stellte klar, dass Krug wie auch die anderen Supervisoren "künftig während der Spiele keine direkte Kommunikation mehr mit den Video-Assistenten haben werden". Der 61-Jährige soll aber in dem Gesamtprojekt weiter engagiert bleiben. Gegen Krug waren am Wochenende Vorwürfe laut geworden, wonach er in Entscheidungen eingegriffen haben soll. Krug und der beteiligte Video-Assistent wiesen das jedoch zurück.

16:49 Pfaffenhofen: Geiselnehmer war polizeilich bekannt

Pfaffenhofen - Der Geiselnehmer von Pfaffenhofen an der Ilm ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den in Kasachstan geborenen Deutschen ist schon wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt worden. Der Mann hat psychische Probleme - daher wird geprüft, ob er in Haft oder in eine Spezialklinik kommt. Dem Mann sollte das Sorgerecht für seine anderthalb Jahre alte Tochter entzogen werden. Überwältigt wurde er mit Hilfe einer Elektroschockpistole. Der 28-Jährige Täter hatte eine Sachbearbeiterin des Jugendamts stundenlang festgehalten.