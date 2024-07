Basel: Brände in Wohnhäusern und einer Tiefgarage

Mehrfamilienhaus in Kleinbasel hat gebrannt

Am Dienstagabend hat die Berufsfeuerwehr einen Brand in einem Kleinbasler Mehrfamilienhaus gelöscht. Das Feuer brach auf einem Balkon im Hinterhof aus. Verletzt wurde niemand, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Brand brach um 20 Uhr an der Feldbergstraße zwischen Hammer- und Mörsbergerstraße aus und sorgte für eine markante Rauchsäule über Kleinbasel. Während der Rettungsarbeiten war die Feldbergstraße zeitweise gesperrt. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Basler Staatsanwaltschaft sucht nun Zeugen. Auch in Therwil hat am Dienstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Eine Person befindet sich nach dem Wohnungsbrand im Spital. Sie war von der Feuerwehr gerettet und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Brandherd war im Schlafzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss.

Tiefgarage beim Kantonsspital evakuiert

Wegen eines brennenden Autos im dritten Untergeschoss hat am frühen Dienstagnachmittag das Basler Parkhaus City beim Kantonsspital evakuiert werden müssen. Es wurde niemand verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Brand war gegen 13.50 Uhr gemeldet worden. Die Basler Berufsfeuerwehr habe den Brand in kurzer Zeit löschen können. Die genaue Brandursache sei noch nicht geklärt, heißt es.