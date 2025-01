Basel: Brand in Recyclingunternehmen

Eine riesige Rauchsäule stand am Donnerstagmittag über Kaiseraugst. Bei der Recyclingfirma Thommen AG im Industriegebiet war ein Großbrand ausgebrochen. Die Rettungskräfte evakuierten zahlreiche Personen, Verletzte waren der Polizei zufolge bislang keine bekannt. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag noch in Gang, wie der Sprecher der Kantonspolizei Aargau Bernhard Graser auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte.