Basel: Briefkasten wie neu

Der vor rund einem Jahr schwer beschädigte Basler Dybli-Briefkasten ist repariert und seit Donnerstag wieder in Betrieb. Die Post hat den unteren Teil des historischen Kunstwerks nachgießen lassen und an seinem angestammten Platz in der St. Alban-Vorstadt montiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Post. Den genauen Betrag für die Reparatur kommuniziert die Post nicht. Es handelt sich aber um mehrere tausend Franken. Das Team der Kunstbetrieb AG Münchenstein stellte den Nachguss her, wie es in der Mitteilung heißt.