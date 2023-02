Basel Bürger sind gefragt

In Basel-Stadt steht am 12. März die Abstimmung über ein breites Steuersenkungs-Paket an, das von höheren Sozialabzügen bis zur Senkung des Vermögenssteuersatzes reicht. Gegen dieses Paket haben Linksparteien wie die Basta, die Grünen sowie Gewerkschaften das Referendum ergriffen.