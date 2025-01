Basel: Bundespolizei meldet weniger illegale Einreisen

Innere Sicherheit schützen

Am 16. September wurden die Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengenraum vorübergehend wieder eingeführt. An den übrigen Landesgrenzen, auch zur Schweiz, fanden die wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen bereits zuvor statt. „Die Grenzkontrollen sind zum Schutz der inneren Sicherheit und zur Reduzierung irregulärer Sekundärmigration notwendig“, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion. In diesem Zeitraum stellte die Bundespolizei an den Landesgrenzen zur Schweiz und zu Frankreich 4760 unerlaubte Einreisen fest (Schweizer Landgrenze: 3085 / Französische Landgrenze: 1675).

Einreisen verhindert

Bei 4000 Personen seien unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt Einreisen verhindert beziehungsweise ihr Aufenthalt in Deutschland beendet worden. Bundesweit sind in den 108 Tagen laut Polizei an den Grenzen 11 675 Personen zurückgewiesen worden.