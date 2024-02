Basel: Bus- und Tramflotte wird modernisiert

Neues Depot

Wegen der Modernisierung der Busflotte muss auch die bauliche Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht werden. So soll im Hirzbrunnen-Quartier, wo die Busse abgestellt und instandgesetzt werden, ein 26 Meter hohes Gebäude mit Busabstellplätzen, Ladestationen für Elektrobusse und eine Werkstatt entstehen. Die alte Garage Rank wird abgerissen, noch dieses Jahr soll mit dem Rückbau begonnen werden. Der Bezug des Neubaus ist für 2027 geplant. Vorgesehen ist auch eine 3000 Quadratmeter große Fläche für ein Wohnbauprojekt. Während der Bauarbeiten werden die Busse in zwei Provisorien in der Messehalle 3 und im Klybeck-Quartier untergebracht.

Das Baugesuch für den Neubau wird demnächst veröffentlicht, ebenfalls ausgeschrieben werden sollen 23 neue Trams. „Das sind zwei Meilensteine, auf die wir jahrelang hingearbeitet haben“, kommentierte BVB-Direktor Bruno Stehrenberger die millionenschwere Investition.