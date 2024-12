Basel: Buße zahlen oder für einen Tag ins Gefängnis

Einen Monat später verhängte der Präsident des Bezirksgerichts die Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Die Gerichtsgebühr mitsamt den übrigen Auslagen wurde auf 345 Franken festgelegt. Der Hundebesitzer reagierte Anfang Oktober auf den drohenden Tag im Gefängnis und ging beim Obergericht gegen das Urteil in Berufung. Er habe den ausstehenden Betrag von 190 Franken am 27. August per Banküberweisung an die Stadtpolizei Baden bezahlt.