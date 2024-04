Basel: Bußen sind immer nur das letzte Mittel

So ließen Erziehungsberechtigte ihre Kinder trotz fehlender Bewilligung für Homeschooling weder die staatliche Schule noch eine vom Kanton bewilligte Privatschule besuchen, wie Gaudenz Wacker, Mediensprecher des Erziehungsdepartements, sagte. Eltern können nur in Ausnahmefällen ihr Kind zu Hause unterrichten. Dafür benötigt es jedes Jahr eine Bewilligung des Kantons. In zwei Fällen wurde im vergangenen Schuljahr eine Buße in der Höhe von 400 Franken pro erziehungsberechtigtem Elternteil ausgesprochen, weil die Kinder aus religiösen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnahmen.

Seit Inkrafttreten des überarbeiteten Schulgesetzes vor rund 15 Jahren sind laut Wacker insgesamt 128 Ordnungsbußen verhängt worden. Oft habe es sich um Wiederholungsfälle gehandelt, die zu einer Buße geführt hätten. Es könne nicht von 128 verschiedenen „Fällen“ gesprochen werden.