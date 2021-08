Basel Chance vertan, ein Leben zu retten

Die Aufseher hätten nach dem späten Eintreffen in der Zelle dringend angezeigte Rettungsmaßnahmen unterlassen. Konkret hätten sie keine Vitalzeichen geprüft, keine medizinische Hilfe geholt und die Frau nicht in eine stabile Lage gebracht. Vielmehr hätten sie die bewusstlose Insassin in einer für die Atmung schwer beeinträchtigenden Lage belassen.

Ob das Leben der Frau mit einer früheren Reanimierung hätte gerettet werden können, blieb offen. Der medizinische Gutachter konnte das nicht mit Bestimmtheit sagen. Er ging aber davon aus, dass die Frau, als sie nach über fünf Minuten aus der Schlinge befreit wurde, auch als Überlebende bleibende Hirnschäden davongetragen hätte. Weil sie aber in der misslichen Position liegengelassen wurde, sei die Chance endgültig vertan worden, ihr Leben zu retten.

Einer der Verteidiger brachte vor, dass bei einem Suizid nicht über einen Straftatbestand der fahrlässigen Tötung geurteilt werden könne. Damit sei auch keine Voraussetzung für einen Strafgerichtsprozess vorhanden. Ein weiterer Verteidiger monierte, dass die falschen Menschen auf der Anklagebank säßen. Weil es keine entsprechenden Instruktionen und Sicherheitskonzepte für solche Fälle gegeben habe, müssten auch die Vorgesetzten, der mit der Überwachung der Kamerabilder aus den Zellen betraute Securitas-Mitarbeiter und die Gefängnisleitung zur Verantwortung gezogen werden.

Der Gerichtspräsident wies beide Anträge ab. Das Gericht verfüge über genügend Informationen, um diesen Fall beurteilen zu können. Im konkreten Fall gelte es abzuklären, ob es für die Angeklagten erkennbar gewesen sei, dass es sich um eine lebensgefährliche Situation gehandelt habe und entsprechend Sorgfaltspflichten verletzt worden seien.

Die Staatsanwaltschaft forderte in allen vier Fällen einen Schuldspruch. Für drei Beschuldigte neun Monate, 7,5 Monate und sieben Monate Haft sowie für eine weitere Angeklagte eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätze in angemessener Höhe. Sämtliche Strafen seien bedingt auszusprechen und mit einer Bewährung auf zwei Jahre zu versehen. Die Urteilseröffnung ist für Freitag angekündigt.