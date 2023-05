Um den Austausch unter den Chören zu fördern, wurden weitere Begegnungsmöglichkeiten für die nationalen und internationalen Formationen geschaffen, wie zum Beispiel das Chorschiff, der Festivalclub oder die Eröffnung. Man investierte auch in mehr Publikumsplätze, damit der Ansturm besser bewältigt werden kann. Trotzdem konnte die große Nachfrage, vor allem in den Konzerten auf Kollekte-Basis, wie den Länderfokussen und den Lunchkonzerten, nur bedingt erfüllt werden. Es mussten viele Leute in voll besetzten Kirchen und Konzertsälen abgewiesen werden, was das Organisationsteam sehr bedauere, wie es weiter heißt. Auch die Programmerweiterung mit mehr Mitsing-Veranstaltungen für die Bevölkerung habe sich bewährt. Neu wurde zum Beispiel das Foyer Public des Stadttheaters bespielt.