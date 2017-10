Basel Coop eröffnet neues Herzstück

Pratteln (sda). Der Einzelhändler Coop hat in Pratteln seinen größten Produktionsstandort in Betrieb genommen. Das 380-Millionen-Projekt umfasst neben einem Verteilzentrum auch eine Schokoladefabrik und die größte Weinkellerei der Schweiz. Die Nutzfläche des innerhalb von drei Jahren realisierten Gebäudekomplexes ist mit 108 000 Quadratmetern so groß wie zehn Fußballfelder. Rund 600 Mitarbeiter sind im Neubau tätig, den Coop-Chef Joss Sutter bei der Eröffnung am Donnerstag als das neue Herzstück der Coop-Produktion bezeichnete. Neu ist der Standort Pratteln für den Einzelhandelskonzern nicht. Seit 1907 verfügt er über Produktionsstätten beim Bahnhof.