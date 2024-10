Basel: Coop übernimmt Coop Pronto ganz

Um den Deal unter Dach und Fach zu bringen, brauche es noch die Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko). 51 Prozent gehören Coop bereits; 49 Prozent übernehmen sie von Philipps 66. Insgesamt bezahlt Coop 1,06 Milliarden Franken in bar an Phillips 66.

Coop will mit der Vollübernahme von Coop Pronto die Marktposition im Convenience-Geschäft stärken. Mit der Transaktion würden „ideale Standorte für die Zukunft im wachsenden Convenience-Markt gesichert“, hieß es dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Ob weitere Standorte dazu kommen werden, ließ Coop offen. Coop Pronto betreibt schweizweit und in Liechtenstein Läden an ausgewählten Standorten mit einem kleineren Sortiment als dies in den Coop-Filialen der Fall ist. Dazu zählen Shops an Tankstellen, Bahnhöfen oder in Innenstädten. Heute befindet sich mit 259 der total 324 Coop-Pronto-Shops ein Großteil an einer Tankstelle.