Basel Coronavirus: Grenzgänger nutzen Hotels

Nun steht die Sorge im Raum, dass die Maßnahmen verschärft werden könnten. Das Universitätsspital Basel (USB) hat deswegen Vorkehrungen getroffen, um die Grenzgänger notfalls in Basler Hotels einzuquartieren, wie die Basellandschaftliche Zeitung jetzt berichtete. Das Angebot werde bereits genutzt. Rund 900 Angestellte der insgesamt 5500 in Gesundheitsberufen Beschäftigten sind Grenzgänger. 70 davon wohnen in Frankreich, 630 in Deutschland.

In einem Schreiben des USB würden primär Mitarbeiter aus dem Elsass angesprochen. Die Befürchtung: Frankreich könnte die Grenze auch für Gesundheitspersonal schließen. „Sollte die beschriebene Situation tatsächlich eintreffen, müsste das Universitätsspital von einem starken Personalmangel in den nächsten Wochen, allenfalls Monaten ausgehen“, heißt es in dem Schreiben. Die Hotelunterbringung wird vom Basler Gesundheitsdepartement finanziell unterstützt, wie berichtet wurde.