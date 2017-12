Basel Cron folgt Büttiker

Basel. Am EuroAirport (EAP) gibt es personelle Veränderungen im Verwaltungsrat und im Verwaltungsratsausschuss.

Wie der EAP gestern mitteilte, wird Andreas Büttiker, Vize-Präsident des Verwaltungsrats, zum Jahresende ausscheiden. Er hat sein Amt seit dem Jahr 2013 inne gehabt. Geprägt worden sei seine Amtszeit insbesondere durch die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zum Arbeitsrecht im Jahr 2012, die Einweihung des Cargo Terminals im Jahr 2015 und die Unterzeichnung der französisch-schweizerischen Vereinbarung zur Steuerfrage in diesem Jahr. Die Nachfolge von Büttiker wird Raymond Cron antreten, wie der EAP-Verwaltungsrat in seiner Sitzung am vergangenen Freitag beschlossen hat. Cron ist Vize-Präsident von Eurocontrol – der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt – und Erster Vize-Präsident der Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz.

In die französische Delegation des EAP-Verwaltungsrats wurden Brigitte Klinkert, Präsidentin des Departementrats Haut-Rhin, neu aufgenommen. Auch Fabian Jordan gehört dem Verwaltungsrat künftig als zweites französisches Mitglied an. Jordan folgt auf Jean-Marie Bockel, dessen Amtszeit am 30. September zu Ende gegangen ist.