Basel: Damit Bus und Tram rege genutzt werden

Zusätzliche Fahrt

So gibt es bei der Buslinie 30 vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof eine zusätzliche Fahrt nach Mitternacht. Auch beim Bus 34 gibt es an den Wochenendnächten eine weitere Fahrt in den frühen Morgenstunden von Bottmingen nach Riehen, wie es in der Mitteilung heißt. Die Buslinie 32 wird auf der Strecke von Bettingen Dorf auf die St. Chrischona in der Nacht durch einen Rufbus bedient. Grund dafür ist, dass sich die Bettinger Stimmberechtigten vergangenes Jahr an der Gemeindeversammlung für die Wiedereinführung dieses ÖV-Angebots auf Abruf entschieden haben. Die BVB bauen zudem die Buslinie 42 tagsüber mit zusätzlichen Fahrten ab Bahnhof SBB aus.

Anschlüsse für Nachtschwärmer

Damit „Nachtschwärmer“ ihren Anschlusszug nicht verpassen, werden bei der Tramlinie 1 und 14 sowie beim Bus 36 alle Spätfahrten vorverlegt. Damit sind die Anschlüsse an die Nacht-S-Bahnlinie Richtung Frick gewährleistet, wie die BVB schreiben. Mit weiteren Fahrplananpassungen kann auch Tramlinie 16 als direkter Zubringer für diese S-Bahn genutzt werden. Bereits vor einem Jahr bauten die BVB das Angebot an den Wochenendnächten bei den wichtigsten Tram- und Buslinien aus. Dieses Angebot wird rege genutzt. Nach 1 Uhr waren in diesen Nächten im laufenden Jahr rund 2300 Fahrgäste pro Nacht auf dem BVB-Netz unterwegs, wie es in der Mitteilung heißt. Im Vorjahr waren es noch 1500. Ebenfalls Anklang findet das Tram 8 nach Weil am Rhein. Die Erweiterung dieser Linie über die Grenze nach Deutschland feiert am 12. Dezember ihr zehnjähriges Bestehen. Bis zum Jahresende werden laut Hochrechnungen 3,3 Millionen Fahrgäste diese Linie genutzt haben. Das sind so viele wie noch nie seit dem Bestehen der Verlängerung, wie die BVB weiter schreiben.