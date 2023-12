Basel: Damit das Stauwehr standhält

Höchste Gefährdung

Die Gegend um Basel ist nach dem Wallis die Region in der Alpenrepublik mit der höchsten Erdbebengefährdung. Bereits um 250 hat sich möglicherweise bei der römischen Siedlung Augusta Raurica ein großes Beben ereignet, wie vom Schweizer Erdbebendienst zu erfahren ist. Laut dem neusten Gefährdungsmodell des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich beträgt die Wahrscheinlichkeit, ein Erdbeben der Magnitude sechs oder größer innerhalb der nächsten 50 Jahre zu erleben, etwa fünf Prozent. Ein starkes Erdbeben in der Region Basel kann laut Wissenschaftlern also auch in Zukunft auftreten.

3000 Todesopfer

Die Folgen eines Bebens mit der Stärke 6,6 wie im Jahr 1356 wurden im Rahmen des Schweizer Erdbebenrisikomodells 2023 neu berechnet. Experten gehen in diesem Szenario von etwa 3000 Todesopfern sowie 21 000 Verletzten aus. Die Gebäudeschäden beliefen sich auf rund 45 Milliarden Franken. Schweizweit würden ungefähr 80 000 Gebäude mäßig bis sehr stark beschädigt. Im Kanton Basel-Stadt würden der Berechnung zufolge etwa 70 Prozent sämtlicher Gebäude Schäden davontragen.