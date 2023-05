Basel Damit der Bahnanschluss kommt

Die laufenden Abstimmungen müssen während der Erarbeitung des Bauprojektes und der Bauphase eng weitergeführt werden, um eine effiziente Realisierung aller Projekte rund um den EAP zu ermöglichen, erklärt Barth, der den Mehrwert des Vorhabens betont: „Das Projekt bringt auf einer sehr stark nachgefragten Achse Reisezeitverkürzungen sowie eine spürbare Kapazitätssteigerung. Bevölkerung und Wirtschaft profitieren von Zeitgewinnen und einer höheren Zuverlässigkeit des Verkehrssystems.“ Die Vorteile kämen nicht nur mit Start oder Ziel am EAP zum Tragen, sondern auf der gesamten Achse zwischen dem Elsass und der Nordwestschweiz. Ein weiteres Plus sei der Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. So versprechen sich die Akteure eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene.