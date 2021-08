Basel Damit der Park grün bleibt

Erneuert werden soll auch die Wasserversorgung des Parks. „Die unter den Wegen liegenden alten Wasserleitungen werden neu dimensioniert und ersetzt. Neu eingezogen werden auch Leitungen für eine Bewässerung der großen Rasenfläche.“

Eine Innovation auf dem Areal ist die Sprinkleranlage. Sie soll dafür sorgen, dass die Schützenmatte auch in heißen und trockenen Sommern grün bleibt. Die Basler Regierung rechnet für die Sanierung mit 1,3 Millionen Franken, in den angrenzenden Wielandplatz sollen im Zuge der Erweiterung des Schützenmattparks 7,5 Millionen fließen.

Weiträumige Parkanlage

Die Gliederung der weiträumigen Grünanlage ist seit seiner Entstehung vor bald 120 Jahren unverändert, wie Susanne Winkler, Leiterin der Gartendenkmalpflege der Basler Stadtgärtnerei, weiß. Basel verfüge über etliche historische Gärten. Der Anspruch, historische Strukturen und heutige Bedürfnisse aufeinander abzustimmen, sei hoch, sagte die Expertin im Gespräch mit unserer Zeitung in der Vergangenheit.

Darum richtete die Stadtgärtnerei vor vier Jahren eine Fachstelle für Gartendenkmalpflege ein. „Wir erfassen historische Anlagen, nehmen den gartenkünstlerischen Wert auf und dokumentieren ihn“, sagt Winkler. Einen Weg zwischen neu und alt sucht die Gartendenkmalpflege auch bei den Baumarten. Besonders charakteristisch sind die alten Rosskastanien, die im gleichen Reihenabstand entlang der großen Wiese und in Doppelreihe als Allee um den Platz des Parkcafés gepflanzt sind. Die alten einzeln oder in Gruppen stehenden Laubbäume im westlichen Parkteil und entlang der Parkränder sind ebenfalls charakteristisch für den Schützenmattpark. Hier wollen die Verantwortlichen an vorhandenen historischen Baumarten festhalten, der sich bemerkbar machende Klimawandel setzt dem nicht selten Grenzen.

„Wenn ein Standort Probleme bereitet, dann werden andere Baumarten gepflanzt, die dem ursprünglichen Erscheinungsbild ähneln sollen“, erklärt Winkler. So wird an der ursprünglichen Mischung aus weniger und stärker bepflanzten Parkbereichen festgehalten. Geachtet wird auch auf einen ausreichenden Bestand an immergrünen Nadelbäumen.