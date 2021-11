Basel Damit der Umstieg auf Bus und Bahn gelingt

Der Wissenschaftler Kay Axhausen, Direktor des Instituts für Verkehrsplanung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, bemängelte, dass wichtige Entscheidungen zu Ausbau und Betrieb in und um Basel von den zentralen Behörden fernab der Region getroffen werden. Speziell für Südbaden bezog er dies darauf, dass die Bestellungen der Bahnleistungen nicht im Kreis Lörrach ausgelöst werden können, sondern vom Verkehrsministerium in Stuttgart.

Stephanie Dommange, Direktorin des Regionalbahnnetzes TER Gand Est der französischen Staatsbahn, erläuterte den derzeitigen Umbau des Bahnhofs Mulhouse. Damit werde die Verdichtung des S-Bahn-Verkehrs nach Basel, Frick oder Laufenburg ermöglicht. Auch entstehe nun ein gesonderter Bahnsteig, um die Verbindung nach Müllheim in dichterem Takt zu befahren.

Die Beteiligung der Schweiz am Ausbau der Hochrheinbahn soll dazu dienen, so beschrieb Thomas Staffelbach von den Schweizerischen Bundesbahnen, dass stündlich zweimal von Basel über Schaffhausen nach Singen gefahren werden kann, ebenso zweimal mit Regionalbahnen über Rheinfelden und Waldshut bis ins Schweizerische Koblenz, um dort den direkten Anschluss an das Züricher S-Bahnnetz zu erreichen.