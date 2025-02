Basel: Damit der Verkehr fließen kann

Weniger illegale Einreisen

Die Bundespolizei hat zuletzt eine positive Zwischenbilanz für das Dreiländereck gezogen: Die Zahl illegaler Einreisen aus der Schweiz nach Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Zudem gingen 44 mutmaßliche Schleuser ins Netz. Demnach versuchten 2023 rund 18 500 Menschen unerlaubt über die Schweiz in die Bundesrepublik einzureisen, im vergangenen Jahr waren es nur noch 13 000 Menschen. Im Rahmen der intensivierten Grenzkontrollen seit 16. September seien zudem 33 mutmaßliche Schleuser festgenommen worden. An der Grenze zu Frankreich waren es 14. An den Landesgrenzen zur Schweiz und zu Frankreich wurden 4760 unerlaubte Einreisen festgestellt (Schweizer Landgrenze: 3085 / Französische Landgrenze: 1675). Bei 4000 Personen seien unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt Einreisen verhindert beziehungsweise ihr Aufenthalt in Deutschland beendet worden. Der zukünftige Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Wahlkampf angekündigt, in der Migrationspolitik eine Wende einzuläuten und dauerhafte Grenzkontrollen gefordert. Darauf reagierte nun die Basler Regierung. Diese spricht sich für die kantonale Volksinitiative „Zämme in Europa“ aus. Sie beantragt vom Großen Rat, das Volksbegehren den Stimmberechtigten mit der Empfehlung auf Annahme vorzulegen, wie die Kantonsexekutive jetzt mitteilte. Unter anderem argumentiert die Regierung mit der Lage Basels im Dreiländereck, mit seiner Rolle als Exportmotor, dem Bildungs- und Forschungsstandort und mit der Bedeutung der offenen Grenzen für den Kanton.

Rund 34 000 Grenzgänger

Angesichts der mehr als 34 000 Grenzgänger mit Arbeit in Basel-Stadt würde eine Wiedereinführung von systematischen Personenkontrollen den Verkehr in der Region zum Erliegen bringen, schreibt die Regierung. Die Initiative will in der Kantonsverfassung festschreiben, dass sich der Kanton nach dem gescheiterten Rahmenabkommen von 2021 für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der EU und den Nachbarländern einsetzt. Die Basler Sektion der Europäischen Bewegung Schweiz reichte die Initiative im April 2024 ein.