Basel: Damit der Zugverkehr rollen kann

Seit rund zwei Jahren wird an der Wiese der Bau der neue Brücke vorbereitet. Wurde bisher vor allem an den fünf Pfeilern gebaut, so ist nunmehr der Hilfs-Überbau auf ganzer Länge in Arbeit. Mittlerweile liegen schwere Stahlträger über Straße, Wegen und Wiese. Dies ist das Traggerüst für die darauf liegende Schalung. Die Stahlträger werden vorübergehend die gesamte Masse aufnehmen, wenn in der hölzernen Schalung die komplette Brücke aus Spannbeton gegossen wird, wie im Rahmen des Rundgangs zu erfahren war.

Derzeit sieht der gesamte Überbau recht klobig aus, doch entstehen wird ein filigranes Bauwerk, das den ohnehin mit Brücken überladenen Wieseknoten nicht dominieren wird. Schließlich ist dies nicht nur ein Knoten von Straßen, Auto- und Eisenbahnen, sondern ebenso Ausgangspunkt zu einem der beliebtesten Naherholungsgebiete in Basel. Deshalb legte der Kanton – er ist für Gestaltung und Baubewilligungen zuständig – großen Wert auf eine elegante Anpassung.