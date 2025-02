Basel: Damit die Innenstadt bei Hochwasser geschützt ist

Ein Jahrhunderthochwasser hat in Basel große Auswirkungen. So könnten etwa Teile des Zoos, Gassen und Straßen von der Steinenvorstadt über den Barfüßerplatz bis hin zur Schifflände von Überschwemmungen betroffen sein, weiß Daniel Hofer vom Basler Baudepartement. Also genau jene Areale, unter denen der Birsig in einem Tunnel verläuft. Kurzum: Die halbe Innenstadt stünde bei solch einem extremen Ereignis unter Wasser. Damit es dazu gar nicht erst kommt, sorgt der Kanton vor: Dieser hat laut Hofer eine Gesamtplanung für den Hochwasserschutz vom Birsig gemacht. Kernelement ist der sogenannte Entlastungssollen im Bereich des Zollis, der die Basler Innenstadt vor einem Hochwasser schützen soll.

Abflussvolumen vergrößert

Das Baudepartement hat in der Vergangenheit bereits Schutzmaßnahmen realisiert: Der Kanton hat das Risiko bereits reduziert, indem das Flussbett beim Birsigtunnel abgesenkt und so das Abflussvolumen dort vergrößert wurde. Bei einem Hochwasser soll zudem ein mobiler Hochwasserschutz verhindern, dass der Birsig in den Zoo und über die Straßen in die Innenstadt fließt. Zusätzlich verhindern große Rechen beim Dorenbachviadukt und bei der Munimattbrücke, dass der Eingang des Birsigtunnels mit Gehölz und Geschiebe verstopft werden. Wo der jetzt geplante zweite Abflussstollen genau durchgehen soll, ist derzeit noch unklar.