Basel Damit die Klimawende gelingt

Möglichkeiten sind eingeschränkt

Das Ziel der Netto-Null bis 2040 liest sich auf dem Papier gut. Regierungsrat Sutter und sein Umweltamtsleiter mussten an der Medienkonferenz aber zugeben, dass die Möglichkeiten des Kantons eingeschränkt sind. Sehr aktiv ist der Kanton bereits im Bereich der Heizenergie. Fossile Energieträger werden stark eingeschränkt, gleichzeitig wird das Fernwärmenetz massiv ausgebaut. Der Große Rat wird noch in diesem Jahr über eine Investition in der Höhe von 400 Millionen Franken entscheiden.

In anderen Bereichen ist der Handlungsspielraum klein. Auf die CO 2-Bilanz des individuellen Konsums hat der Kanton keinen Einfluss. Im Bereich der Mobilität kann er den eigenen Wagenpark auf Elektro umstellen. Der Kanton kann darüber hinaus die E-Mobilität fördern und die Fahrt mit umweltschädlichen Fahrzeugen in Umweltzonen einschränken, nicht aber das Befahren aller Kantonsstraßen mit Benzin- oder Dieselfahrzeugen verbieten.

Auch bei Negativemissions-Maßnahmen ist der Handlungsspielraum des Kantons eingeschränkt. So besitzt der Stadtkanton wenig Waldfläche, die sich verdichten ließe.

Gegenvorschlag ohne konkrete Maßnahmen

Im Gegenvorschlag sind, wie auch in der Initiative, denn auch keine konkreten Maßnahmen aufgeführt. Wörtlich heißt es: „Regierung und Parlament sorgen im Rahmen ihrer Kompetenzen dafür, dass der Ausstoß an Treibhausgasemissionen im Kanton Basel-Stadt in allen Sektoren bis 2030 (oder 2040, wie im Gegenvorschlag festgelegt) auf Netto-Null sinkt.“

Die Bewegung Klimastreik Basel und die Grünen Basel-Stadt, welche die Klimagerechtigkeitsinitiative maßgeblich mittragen, kritisieren den Gegenvorschlag der Regierung als „enttäuschende Verwässerung“ beziehungsweise „zu wenig ambitioniert“.

Es liege am Parlament, den Gegenvorschlag zu verbessern und Basel doch noch zu einem echten Pionier und Vorreiter im Klimaschutz zu machen, schreibt die Klimastreik-Bewegung.

Die Grünen ihrerseits kündigen an, diese Anregung im Großen Rat einzubringen. Konkret wollen sie die Frist bis zur Absenkung der Treihausgasemissionen auf Netto-Null verkürzen, ohne aber eine Jahreszahl zu nennen.