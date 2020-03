Basel Damit es kein verlorenes Jahr wird

Gegenwärtig kämen je nach Schulstufe unterschiedliche Modelle zum Tragen: persönlich oder telefonisch übermittelte Aufgaben bei den unteren Stufen (Kindergarten und Grundschule), aber auch computergestützte Lernprogramme bis zum Live-Streaming-Unterricht an den Gymnasien und Mittelschulen. An den Schulen sei viel am Laufen, Aufgabenprogramme seien entwickelt worden und zum Teil bereits angelaufen, sagte Baur.

Abschlussprüfungen

Bei den Berufsfachschulen sieht es etwas anders aus, wie der Leiter des Bereichs Mittelschulen und Berufsbildung, Ueli Maier, sagte. Viele Lernende sähen sich mit dem Problem konfrontiert, dass sie nicht in ihren Betrieben arbeiten können. Dennoch würden die bevorstehenden oder bereits angelaufenen Lernabschlussprüfungen durchgeführt.

Oberstes Ziel sei, dass die Schulen möglichst bald wieder geöffnet werden können, sagte Cramer. Das Fehlen der sozialen Kontakte im Unterricht sei für alle sehr belastend. Der zu einem großen Teil auf Selbstverantwortung basierende Unterricht zuhause sei auch für die Chancengleichheit von bildungsnahen und -fernen Kreisen nicht förderlich – die Schule sei nicht zuletzt der Integrationsort schlechthin. In diesem Zusammenhang appellierte Cramer an die ganze Bevölkerung, die Maßgaben des Social Distancing einzuhalten. Nur so sei eine möglichst kurze Dauer der Ausnahmesituation zu garantieren.

Herausforderung

Auch für die Lehrer ist die Weiterführung des Unterrichts bei geschlossenen Schulen eine Herausforderung. Niemand sei bislang auf Distance Learning eingestellt gewesen, sagte Maier. Da die Lehrer in Notfällen an den Schulen auch noch Betreuungsaufgaben übernehmen müssen, müssten neben dem Home Teaching gewisse Präsenzzeiten an den Schulen aufrechterhalten werden, sagte Cramer: Auf die Frage in welchem Ausmaß, antwortete Cramer: „Soviel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Am ersten Tag der Schulschließung am Montag sei nur ein geringer Anteil der Schüler – etwa 200 Betroffene – in der Schule erschienen. Die Zahl habe in der Zwischenzeit noch abgenommen.