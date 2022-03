Basel Damit es nachts leiser wird

Vor Inkrafttreten der neuen Lärmschutzmaßnahmen meldete der EAP für die Stunde vor Mitternacht noch 77 geplante und 68 durchgeführte Starts. Die Starts in der zweiten Nachtstunde seien somit seit Inkrafttreten des neuen Erlasses am 1. Februar deutlich zurückgegangen, und zwar um 89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise um 91 Prozent im Vergleich zu 2019. Kurzum: Die Wirkung auf die Lärmbelastung nach 23 Uhr sei positiv. Aufgrund eines technischen Problems wurden auf der EAP-Webseite einige Abflüge, die neu vor 23 Uhr geplant sind, immer noch nach 23 Uhr angezeigt.

EAP bleibt wachsam

Dieses Problem werde derzeit behoben. „Der Flughafen wird die Lärmentwicklung weiterhin genau beobachten, um mögliche negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend handeln zu können“, heißt es abschließend.

Kritik am Lärmschutzregime kam zuletzt vom französischen Anrainer-Schutzverband „Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse (Adra)“, der die Maßnahmen (Stichwort Begrenzungskurven) als ungenügend bezeichnete. Mit den Ausnahmen bei Verspätungen und den weiter zugelassenen Landungen in der Stunde vor Mitternacht beschränke sich die Nachtruhe für Anrainer weiterhin auf fünf Stunden von Mitternacht bis 5 Uhr, so der Verband. Gefordert seien aber sieben Stunden Nachtruhe. Die Adra kündigte an, beim Staatsrat in Paris, dem Beratungsgremium für Regierung und Parlament in Frankreich, Einsprache einzulegen.