Basel: Damit ESC-Hacker keine Chance haben

500 000 Besucher

Zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel erwarten die Organisatoren rund eine halbe Million Gäste aus nah und fern. Um dem hohen Besucheraufkommen verkehrstechnisch gerecht zu werden, will die Basler Regierung vor allem auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzen. So soll an den Veranstaltungstagen der Fahrplan verdichtet und zeitlich verlängert werden. Zudem wird für die ESC-Shows beziehungsweise für den „EuroClub“ die An- und Abreise in das Ticket integriert. Es ist geplant, verschiedene Park-and-Ride-Parkplätze mit Shuttle-Bussen zu den wichtigsten Veranstaltungsorten einzurichten. Für diese Maßnahmen plant der Kanton Basel-Stadt 1,2 Millionen Franken ein. Weiter belaufen sich die Kosten für die Unterkünfte und Begrüßungsaktionen auf gut fünf Millionen Franken. Die Gäste sollen – ähnlich wie bei der Durchführung der Art Basel – am Flughafen sowie an Bahnhöfen an Welcome-Desks empfangen werden, hieß es im Antrag um die ESC-Austragung.

Kostenloses Programm

In den Nettoausgaben sind auch Begleitanlässe mit 915 000 Franken sowie die Projektorganisation und Kommunikation mit 800 000 Franken enthalten. Für das für Bevölkerung und Gäste kostenlose Rahmenprogramm in der Basler Innenstadt werden vom Großen Rat 500 000 Franken beantragt.

Die neun Shows in der St. Jakobshalle sowie das große Public Viewing im Fußballstadion St. Jakob sollen kostendeckend sein. Die Erlöse durch Ticketverkauf und die Gastronomie schätzen die Organisatoren auf 2,5 Millionen Franken. Der FC Basel unterstütze das Projekt. Insgesamt beläuft sich das Budget für den ESC auf rund 35 Millionen Franken.