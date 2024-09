Basel: Damit Forschung voranschreiten kann

Analysten und Marktbeobachter äußern laut NZZ allerdings Zweifel. Grund: Das Unternehmen weise Lücken bei der Produktion neuer Wirkstoffe und Medikamente auf, insbesondere in der Spitzendisziplin der Firma, der Onkologie. Hier sei der Nachschub neuer Mittel dürftig, heißt es mit Verweis auf die amerikanische Roche-Tochter Genentech. Mit den drei Präparaten Herceptin, Avastin und Mabthera hatte es den Basler Pharmakonzern den Spitzenplatz eingebracht.

Ohne Patentschutz

Mittlerweile haben diese Präparate den Patentschutz eingebüßt und stehen jetzt im Wettbewerb mit Nachahmerprodukten – zum Nachteil von Roche. Erschwerend muss das Unternehmen Rückschläge verbuchen: Tiragolumab – ein großer Hoffnungsträger zur Behandlung von Lungenkrebs – verfehlte jüngst in der späten klinischen Erforschung erneut die Erwartungen, und einen Tag vor der Eröffnung des „pRED“ wurde bekannt, dass es beim neuen Abnehm-Medikament „CT-388“ in der Anfangsphase in hohem Maße zu Nebenwirkungen kommen kann. Auch in der Erhaltungsphase seien diese unerwünschten Ereignisse noch viel zu hoch gewesen. In der Folge gerieten die Roche-Aktien am Montag unter Druck.

Herbe Rückschläge

Weil es in der Forschung zu Rückschlägen kommt, sieht die Marktforschungsfirma Evaluate Pharma Roche im Jahr 2030 lediglich auf Rang vier unter den weltgrößten Anbietern von Tumormedikamenten. Und mit der Eröffnung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Basel fragen sich Experten, ob sich der Pharmariese weiterhin den Luxus erlauben kann, über zwei Standorte in Basel und Kalifornien, wo 2400 Personen arbeiten, Wirkstoffe im frühen und mittleren Stadium zu erforschen.