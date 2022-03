Basel Damit Netze Leben retten

Expertenanalyse beauftragt

Rückblick: Ihr Onkel Felix Eymann hat schon im Jahr 2019 einen Vorstoß mit dem Ziel eingereicht, dass der Kanton die Pfalz sichert (wir berichteten). Zum größten Teil überleben die Betroffenen mit Querschnittslähmungen oder anderen Verletzungen, welche zu einer lebenslangen Behinderung führen. Leider sind auch tödliche Verletzungen zu verzeichnen“, schrieb der Politiker damals in einer Interpellation an die Basler Regierung. In dieser erkundigte er sich nach möglichen Sicherungsmaßnahmen. Zudem wollte Eymann wissen, ob diese möglich sind, ohne den bedeutenden Aussichtspunkt zu beeinträchtigen. Das Bau- und Verkehrsdepartement erklärte damals, handeln zu wollen. So wurde eine externe Expertenanalyse in Auftrag gegeben mit dem Ziel, eine Übersicht möglicher Maßnahmen zu erstellen. „Seither ist eigentlich nichts geschehen“, meint von Falkenstein und begründet so ihren neuen politischen Vorstoß.

Die Kritik will man beim Basler Gesundheitsdepartement so nicht stehen lassen. „Das Thema wurde von allen Fachstellen intensiv diskutiert“, sagt dessen Sprecherin Anne Tschudin. „Wir haben an allen heiklen Orten sanfte Maßnahmen ergriffen“, lässt sie sich vom SRF zitieren. Welche und wo, will Tschudin nicht sagen, um suizidal gefährdeten Menschen keinen Hinweis auf die Stellen zu geben. An kritischen Stellen, zum Beispiel auf Brücken, finden sich seit einiger Zeit kleine Schilder mit der Telefonnummer der „Dargebotenen Hand“.

Bern zieht positive Bilanz

Während an der Pfalz, für die der Kanton verantwortlich ist, noch nichts geschehen ist, hatte die Münstergemeinde nach dem Vorstoß von Felix Eymann Maßnahmen ergriffen: So dürfen die Türme des Basler Münsters mittlerweile nicht mehr alleine bestiegen werden, um so das Risiko eines Selbstmords zu verringern.

Darüber hinaus waren 2019 im Rahmen eines Projekts rund 20 Freiwillige mit einer Zusatzausbildung vor Ort, sogenannte Listener, also Zuhörer, die als Ansprechpartner erkennbar waren. Die Bilanz fiel durchweg positiv aus, wird Münsterpfarrerin Caroline Schröder Field in einem Bericht des katholischen Medienzentrums zitiert.

In anderen Schweizer Städten sind Sprungnetze bereits etabliert. Die Stadt Bern errichtete bereits im Jahr 1998 bei der Münsterplattform ein Netz. Die Selbstmordrate sank danach auf Null. Mittlerweile sind auch die Kornhaus- und die Kirchenfeldbrücke mit einem Auffangnetz ausgerüstet. Und die Stadt Fribourg hat ihre Zähringerbrücke mit Auffangnetzen ausgerüstet.