Basel: Damit niemand abgehängt wird

Mit dem Paket will Basel-Stadt die Attraktivität als Wirtschaftsstandort aufrecht erhalten, wie Finanzdirektorin Tanja Soland und Kaspar Sutter vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (beide Sozialdemokratische Partei der Schweiz) am Montag an einer Pressekonferenz sagten. Die Einführung der OECD-Mindestbesteuerung von 15 Prozent auf den Gewinnen großer internationaler Unternehmen hat zur Folge, dass der Kanton die heute vergleichsweise tiefe Gewinnsteuer von 13 Prozent mit einer Ergänzungssteuer auf diese 15 Prozent erhöhen muss.

Das führe zwar trotz des Bundesanteils von 25 Prozent zu Mehreinnahmen für den Kanton, sagte Sutter. Gleichzeitig werde aber ein wichtiger Standortvorteil der Naturwissenschafts-Stadt Basel geschmälert.