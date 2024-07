Basel: Damit niemand hungrig bleibt

Spannende Atmosphäre

Eine ganz neue Erfahrung ist es derweil für Ruth Schweizer-Christen, die an einer der fünf Schöpfstationen steht, wo das Essen auf den Tellern landet. „Hier herrscht so eine spannende Atmosphäre“, zeigt sich die Baslerin begeistert. Wie so viele hier sei sie über Freunde und Bekannte zum Basel Tattoo gekommen. „Unser Nachbar arbeitet schon seit Jahren im Ticketverkauf, von ihm erhielt ich die Info, das Helfer gesucht würden.“ Sie habe sich dann für das Cateringteam gemeldet. Hier komme man schnell mit allen ins Gespräch, und es werde über alles geredet, was einem so in den Sinn komme. Nicht zuletzt erlebe man interessante Begegnungen mit Menschen aus aller Welt. „Und man findet auch Freunde fürs Leben“, ergänzt König, während es in der Küche von Minute zu Minute immer geschäftiger zugeht.

Schnell muss es gehen

Schnell muss es gehen, wenn die Musiker von ihrem Auftritt kommen und an fünf Stationen aus verschiedenen Gerichten wählen dürfen. Außerdem bietet der Saal nur rund 500 Sitzgelegenheiten. „Deswegen wird gruppenweise gegessen“, führt die Küchenchefin aus, die sich mit den Essgewohnheiten der vertretenen Nationalitäten bestens auskennt und von ihren Gästen nur positives Echo erfährt. „Manchmal kommen Musiker, um uns und den Wartenden in der Schlange ein Ständchen zu spielen und Danke zu sagen. Das ist wirklich großartig.“

Übrigens: Wer essen will, muss erst einmal die strengen Augen von Tattoo-Urgestein Franz Ott passieren. Ohne Badge, also einen Ausweis, komme niemand an ihm vorbei. „No badge, no food, lautet meine Devise“, sagt der Senior, lacht, und begibt sich in Richtung Eingang.

„Wir können auf ein eingespieltes Team bauen, es kommen aber auch immer wieder neue Helfer hinzu“, führt König aus, die sich jetzt schon auf nächstes Jahr freut, wenn es im Cateringbereich erneut um Minuten geht, damit auch der Letzte in der Schlange eine warme Mahlzeit erhält.