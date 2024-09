Basel: Damit Rehe draußen bleiben

Mit dem Geld soll die Umzäunung beim Friedhof Hörnli instand gesetzt und eine automatische Schließung an den Eingangstoren installiert werden, wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte. Die in diesem Jahr und 2023 durchgeführten Umsiedlungsaktionen in den Kanton Jura waren laut Mitteilung erfolgreich. Es seien keine Rehe mehr gesichtet worden. Die Rehe sorgten mehrere Jahre lang für Unruhe auf dem größten Friedhof der Schweiz: Im Jahr 2020, als die Friedhofsgärtner rund 25 Tiere gezählt hatten, wollte der Kanton Basel-Stadt die Tiere abschießen lassen.

Der Grund: Besucher des Friedhofs störten sich an der Tatsache, dass die Tiere den Grabschmuck fraßen. Die Abschusspläne sorgten aber für eine große Welle der Empörung. Eine Petition mit 80 000 Unterschriften führte schließlich dazu, dass der Kanton von seinen Abschlussplänen abließ und rund 60 Rehe durch die Fondation Franz Weber in den Kanton Jura umgesiedelt wurden.