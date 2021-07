Basel Damit Reisen wieder möglich wird

Zertifikat nicht vergessen

Wenn die Reise am EAP beginnen soll, ist es wichtig zu wissen, dass bei der Ankunft am EAP ein „Attestation de déplacement et de voyage“ (Zertifikat für internationales Reisen) vorgewiesen werden muss. Ein englisches und französisches Formular findet man unter dem Link www.euroairport.com/de/sicher-reisen.

Ob der Reisende einen Schnell- oder PCR-Test benötigt, hängt ganz vom Reiseziel ab. Das gilt auch für Geimpfte. „Aktuell braucht es für die Einreise in einige Destinationen jedoch nach wie vor einen gültigen, negativen Covid-Test“, hebt Leiterin der EAP-Pressestelle, Walburga Bur, hervor. Vorteil für Geimpfte: Für die Rückreise nach Frankreich (grüne Länderliste), in die Schweiz und nach Deutschland (alle Länder außer Virusvariantengebiete) ist die vollständige Impfung ausreichend.

Da die Tests nicht älter als 24 bis 72 Stunden alt sein dürfen, bietet der EAP seit Februar täglich von 6.30 bis 17.45 Uhr Teststationen für PCR- (100 Euro), PCR-„Flash“- (175 Euro) und Schnelltests (40 Euro) an. „Einen Termin im Vorfeld zu reservieren, empfehlen wir aufgrund der starken Nachfrage dringend“, sagt Bur.

Mehr Zeit einplanen

Wann und wo der Negativ-Test gezeigt werden muss, hängt vom Reiseziel ab. „Es gibt Staaten, die vorschreiben, dass der Nachweis bereits am Abflugort kontrolliert wird. Andere überprüfen diese Nachweise am Zielort.“ Jedoch am EAP erfolge die erste Kontrolle beim Check-in, fügt Bur hinzu.

Wichtig ist auch, dass Reisende mehr Zeit vor dem Abflug einplanen müssen. „Wegen aktuell geltenden Vorgaben werden strikte Kontrollen durchgeführt. Diese verlängern die Prozesse erheblich“, erklärt Bur. Daher gilt: genug Zeit für das Check-in, die Sicherheitskontrolle und auch das Boarding einplanen.

Im gesamten EAP-Gebäude gilt die Maskentragepflicht. Für Kinder ab elf Jahren ist eine Maske ebenfalls obligatorisch, wobei der EAP bereits ab dem Alter von sieben Jahren das Tragen einer Maske empfiehlt.

Falls aber die Maske verbraucht, verdreckt oder gerissen ist, gibt es im und vor dem Terminal an Automaten oder in den Läden die Möglichkeit, eine neue Maske zukaufen.

Wie im Operationssaal

Angst vor einer Ansteckung im Flugzeug muss man laut EAP nicht haben. Denn: In der Flugkabine besteht die Luft aus 60 Prozent Frischluft von draußen. Zudem kommt ein sogenannter HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) zum Einsatz. Dieser säubert den Großteil der Luft von Staub, Bakterien und Viren. Hinzu kommt, dass der Luftstrom von oben nach unten geführt wird. Das soll laut Angaben des EAP für mehr Sicherheit dienen und „entspricht dem Standard klinischer Operationssälen“. Als Tipp rät der EAP, die kleinen Luftdüsen über dem Sitz anzuschalten. So bekommt der Reisende direkt die frisch gefilterte Luft ab.

Keine Tests beim Transit

Die Maskentragepflicht an Bord ist „von Airline zu Airline unterschiedlich. Die jeweiligen Fluggesellschaften informieren in der Regel ihre Passagiere im Voraus“, fügt Bur hinzu. Dennoch empfiehlt der EAP die chirurgische Einwegmaske während der kompletten Reisedauer zu tragen.

Laut Corona-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums brauchen Reisende keinen Test, wenn sie in einem Risikogebiet umsteigen, denn dies gilt nicht als Zwischenaufenthalt.

Weitere Infos unter www.euroairport.com/de/sicher-reisen.