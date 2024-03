Basel: Damit Schweiz und EU wieder zusammenrücken

In den Verhandlungen für ein neues Abkommen bleibe viel zu tun, und die Teams müssten Lösungen finden, sagte Amherd am Montag an einem gemeinsamen Medienanlass in Brüssel. Für die Schweiz gelte es den Zugang zum europäischen Markt für die inländischen Unternehmen zu wahren. Zugleich müsse die Zuwanderung arbeitsmarktorientiert und der Schutz der Löhne gewährleistet sein. Es gehe darum, die Partnerschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Unternehmen sollen ihre Produkte ohne Hürden in die Europäische Union exportieren können, sagte Amherd. Rund die Hälfte aller Schweizer Exporte – 298,77 Milliarden Franken – gingen im Jahr 2022 in die EU, wie einer Publikation des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zu entnehmen ist.

Amherd fügte an, dass die Schweiz und die EU nicht nur Interessen verbinden würden, sondern auch Werte und Ziele: der Einsatz für Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.