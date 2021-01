Basel Damit Senioren erreicht werden

Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die älteste Bevölkerungsgruppe wirklich erreicht werde und insbesondere Personen ohne Internetzugang einen Impftermin buchen könnten, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag mit. Die ersten Briefe wurden verschickt, die letzten will das Gesundheitsdepartement am 29. Januar der Post übergeben. Laut Mitteilung haben diese Woche im Kanton Basel-Stadt zudem die Zweitimpfungen begonnen. So erhielten am Montag 623 Personen eine zweite Spritze gegen das Coronavirus. Bis Montag sind im Stadtkanton insgesamt 7850 Impfungen verabreicht worden. 7192 Impfungen wurden im Impfzentrum in der Messe Basel vorgenommen und 658 in Alters- und Pflegeheimen. Das Gesundheitsdepartement rechnet damit, dass in den nächsten Wochen weniger Impfstoff zur Verfügung stehen wird und somit weniger Impftermine angeboten werden können.