Basel: Damit Velofahrer einen freien Abstellplatz finden

Nach dem Eurovision Song Contest (ESC) hat der Kanton Basel-Stadt mit der Installation von Veloabstellflächen rund um die Freie Straße begonnen. Bei den neu montierten Veloständern in der Fußgängerzone Streitgasse hält sich das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) angesichts der Platzverhältnisse noch Optionen offen. Die Veloständer an der Streitgasse wurden am Montag montiert. Weitere Abstellplätze sind gemäss BVD in der ganzen Freien Straße und in mehreren Seitengassen vorgesehen. Diese wurden im Rahmen der Neugestaltung der Einkaufsstraße geplant, publiziert und bewilligt. Der Planung zufolge bleibe zwischen dem Boulevard zwischen der Freien Straße und Barfüßerplatz sowie korrekt abgestellten Velos eine Breite von 3,5 Metern, schrieb das BVD am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies sei grundsätzlich ausreichend.