Basel: „Das Ganze hat mich schwer mitgenommen“

Das Gericht sprach ihn zudem wegen Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs und Übertretung der Verkehrsordnung schuldig. Der Fahrer wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 90 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Buße von 200 Franken verurteilt. Zudem muss er unter anderem die Verfahrenskosten in Höhe von 17 500 Franken bezahlen.

Eine 32-jährige Velofahrerin war am 25. April 2023 am Burgfelderplatz von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft übersah der Lastwagenfahrer „aus Mangel an Vorsicht und Aufmerksamkeit“ die Velofahrerin an der Ampel. Sie sei zu Fall gekommen und vom Lastwagen überrollt worden. Unter dem Sattelschlepper eingeklemmt, wurde die Frau rund 50 Meter mitgeschleift und erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen. Das Gericht sah die Beweislage als „klarerweise erstellt an“. Der Fahrer habe nicht in den Frontspiegel geschaut. „Aus welchen Gründen auch immer haben Sie die Velofahrerin übersehen“, sagte Einzelrichterin Sarah Cruz-Wenger bei der Urteilsverkündung. Es sei unmöglich, dass sich die Velofahrerin nach vorne gedrängt habe.