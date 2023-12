Basel: Das Geheimnis der Arvenholzbüste

Aufregung an Heiligabend

Ich kümmerte mich damals ein wenig um meinen Onkel Bertram. Er war Mitte 80 und wohnte in einer Altersresidenz hier in der Nähe. An jenem Heiligabend wollten wir zusammen in diesem Restaurant zu Abend essen. Es hieß zu der Zeit noch „Tugra“. Am Heiligabend war das Lokal immer gut besucht, nicht zuletzt von Altersheimbewohnern aus der Umgebung und ihren Angehörigen.

Als ich Berti abholen wollte, war er in heller Aufregung. „So eine Sauerei“, rief er aus, „so eine bodenlose Sauerei!“ Er fuchtelte mit den Händen, und seine prallen Bäcklein liefen rot an. „Stell dir vor, sie haben Anton entlassen! Fristlos! Anton war der netteste Pfleger weit und breit. Freundlich. Immer ein Scherz auf den Lippen. Und er hat oft, wenn er mal ein bisschen Zeit hatte, mit mir Halma gespielt. Und jetzt entlassen sie ihn mit vorgeschobenen Gründen, die scheinheilige Bagage!“