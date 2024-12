Basel: Das Jahr im Zoo Basel beschließen

Neue Anlagen entstehen

Der Basler Zoo hat aber auch einiges geschafft in diesem Jahr. So konnten Ausbaupläne auf den Weg gebracht werden, denn bis 2049 sollen auf dem heutigen Parkplatz im Norden und auf der Schutzmatte auf Binninger Boden im Süden neue Themenanlagen und Gehege zu den Lebensräumen Tropen und Savanne entstehen. Abgeschlossen werden konnte die Sanierung des Nashornhauses. Dabei ist nicht nur die Futterraufe der Nashörner vergrößert, sondern auch die Energieeffizienz sowie die Statik des Gebäudes aus dem Jahr 1959 verbessert worden. Just im Jubiläumsjahr hat der Zolli dann noch eine Seltenheit erlebt, denn im März war ein Zwergflusspferd-Männchen geboren worden, was zuletzt 1997 im Zolli der Fall war.

Neuzugänge im November

Neuzugänge hat es zudem im November gegeben: zwei Gelbbrust-Kapuziner-Affen sind eingezogen. Zu den vom Aussterben bedrohten Tieren werden sich im kommenden Jahr zwei weitere gesellen, wie der Basler Zolli mitteilte. Ihr vorläufiges Zuhause ist das ehemalige Gehege der Geoffroy-Klammeraffen, die im Sommer von Basel an den Skærup Zoo in Dänemark abgegeben wurden. Es sei aber geplant, dort mittelfristig eine neue südamerikanische Klammeraffenart unterzubringen. Dann würden die Kapuzineraffen umgesiedelt werden.