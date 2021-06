Basel „Das Kino kann das“

Gewissermaßen. Kurz danach ist der erste Produzent auf mich zugekommen. Der zog sich dann zurück und 2016 kamen die Anfrage von Produzent Felix von Boehm und ein sehr schönes Drehbuch von Constantin Lieb. Dazu kam, dass seit Jahren bereits beschworen wurde, dass Deutschland wieder einen Weg vor die Hunde geht. Auch wenn das für mich nicht das zentrale Interesse am Stoff war, war es eine interessante moderne Ausgangsposition.

Frage: Können Sie diesen Niedergang Deutschlands genauer ausführen?

Bezogen auf die Zeit im Film, die 30er Jahre, heißt das, dass das „gedemütigte“ deutsche Volk, wie das nicht nur Hitler damals formulierte, nach dem ersten Weltkrieg bei dem Versuch, sich hochgeputscht von Rhetorik aus der Verliererposition zu befreien, Maß und Ziel aus den Augen verlor. Spießer, Nationalisten, Kriegsgeschädigte und ihre Söhne sind in eine Großmannssucht verfallen, die vielleicht in Westdeutschland sogar erst in den 60ern wieder endete. Ganze Gesellschaftsgruppen als Verlierer sind immer gefährlich. Das erleben wir nun seit 1989/90 durch die bejubelte Wende anders nochmal. Die Ostdeutschen wurden von der Treuhand verkauft und von den Westpolitikern beleidigt. Jetzt, 30 Jahre später, haben wir es in ganz Deutschland mit einer geteilten Gesellschaft zu tun – mit denen unten und denen oben.

Frage: Sie haben einmal gesagt, dass Anfänger in ihrem Fach dazu tendieren, zu viel zu wollen. Wann waren Sie selber an dem Punkt, an dem viel wollen genau richtig war, weil Sie es ganz einfach konnten?

Viel zu wollen, das kann man sich nicht abgewöhnen. Es ist vielleicht so, dass man mit der Erfahrung und der Erkenntnis, was einem deshalb alles schon misslungen ist, immer virtuoser wird im Umgang mit Fehlern. Bei diesem Film ging es mir darum, die verschiedenen Erzählmittel als einen Spiegel der Zeit, von der erzählt wird, zu demonstrieren: die Avantgarde der Gleichzeitigkeit, die Gesellschaftslokomotive, die im Höchsttempo nach vorne stößt, die Technik, die sich entwickelt, der Film selber als eine der großen Techniken – ich fand, dass das im Film vorkommen muss.

Frage: Sie haben der Liebesgeschichte sehr viel Raum gegeben. Warum?

Sie war für mich der Hauptgrund, warum ich den Film gemacht habe. Es gibt nicht viele deutsche Autoren wie Kästner, die so wunderbare Liebesbegegnungen und Dialoge schreiben konnten. Abgesehen vom Ende haben wir es bis ins Detail genauso erzählt. Zwei einsame aber selbstbestimmte Menschen, die um die Chance für ihre Liebe kämpfen in katastrophalen Zeiten.

Frage: Wirkt es nur so oder ist Tom Schilling die Idealbesetzung für Fabian?

Tom war für mich Fabian, von Anfang an. Solche Schauspieler sind nicht austauschbar. Ohne ihn hätte man alles umschreiben müssen, und das ist bei Kästner undenkbar. Tom kämpft um Szenen, er will sie leben, er will nichts Gemachtes, Falsches in seinem Spiel haben. Eine intensive Zusammenarbeit. „Fabian und Der Gang vor die Hunde“ kommt am 1. Juli in die Deutschschweizer Kinos; siehe auch nebenstehenden Artikel