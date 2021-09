Basel „Das Schicksal kann jeden treffen“

Das erfordert Mut und auch Überwindung. Andere, die Ähnliches wie ich erlebt haben, können nicht darüber sprechen. Auch ich habe bei der ersten Generalprobe als Stadtführer dreimal die Tränen unterdrücken müssen, was mir bei den Proben vorher nie passiert ist. Aber schon bei der zweiten Generalprobe hatte ich mich dann im Griff.

Frage: Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie obdachlos geworden sind?

Das ist eine längere Geschichte. Zunächst habe ich eine handwerkliche, technische und kaufmännische Ausbildung absolviert und mich danach selbstständig gemacht. Neben meiner Haupttätigkeit habe ich eine Zeitarbeitsfirma aufgebaut, die zunächst auch gut lief. Später bin ich nach Neuseeland gegangen und habe das höhere Wirtschaftsdiplom gemacht. Zurück in der Schweiz habe ich eine dritte Firma aufgebaut und hatte auch privat zunächst mit meiner damaligen Frau das Glück gefunden. Dann kamen aber die Genickschläge.

Frage: Was ist passiert?

Acht meiner Kunden mussten Konkurs anmelden und konnten ausstehende Rechnungen nicht mehr begleichen. Dadurch habe ich innerhalb von drei Monaten etwa 750 000 Franken Verlust gemacht. Dann ist auch noch mein Opa gestorben, der mir sehr nahe stand. Das war im Jahr 1996. Ich musste meine Firma schließen und erlitt einen Burn-Out, wobei mich der Arzt damals aus seiner Praxis verwiesen hat mit den Worten, für Simulanten habe er keine Zeit. Danach bin ich in ein schwarzes Loch gefallen.

Frage: Gab es niemanden, der Sie unterstützt hat?

Doch, zunächst schon. Ein früherer Geschäftspartner hat mich für ein Unternehmen ins Boot geholt. Nach neun Monaten habe ich aber bemerkt, dass er mich nach Strich und Faden betrogen hat. Ich habe dann versucht, als Versicherungsmakler wieder Fuß zu fassen, und habe mit meinen Mitarbeitern unter anderem ein Konzept für die Administration der Pensionskassen entwickelt. Aber dann kamen die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York, und niemand hat sich mehr für dieses Konzept interessiert, so dass zwei Jahre Arbeit für nichts waren. In diese Zeit fiel auch die Trennung von meiner Frau, die mir lange auch den Zugang zu meinen Kindern verweigert hat. Schließlich musste ich mich für die Sozialhilfe anmelden.

Frage: Wie ging es danach weiter?

Innerhalb kürzester Zeit hatte ich keine Arbeit, kein Geld und keine Familie mehr. Da kommt man sich vor wie der letzte Dreck. Meine Scham und meine Ängste habe ich versucht, im Alkohol zu ertränken. Für drei Monate habe ich in einer Garage gelebt, bis die Behörden mir das wegen so genannter Zweckentfremdung dann untersagt haben. Danach kam ich in der Notschlafstelle unter. Dort trifft man auf psychisch kranke Menschen, auf Drogensüchtige und auf Säufer wie mich selbst damals, und alle sind in Vierer-Zimmern untergebracht, damit sich niemand zu wohl fühlt und zum Dauergast wird. Man muss sich das als 24-Stunden-Hatz durch Basel vorstellen: die Notschlafstelle wirft einen morgens raus, dann muss man schauen, wo man möglichst kostenlos etwas zu essen bekommt, dann machen nachmittags wieder die Suppenküchen zu, und man muss weiter schauen, ehe man abends wieder in die Notschlafstelle geht.

Frage: Wie haben Sie das Miteinander auf der Straße erlebt? Gibt es da eine gewisse Solidarität untereinander, oder muss man stets ein Auge offenhalten, damit einem nichts gestohlen wird?

Sowohl als auch. Man ist nirgends sicher, denn wenn man auf der Straße lebt, hat jeder Zugang zu dem Wenigen, was man noch hat. Zugleich aber gibt es auch eine eigenartige Solidarität, und wenn man einen ausgewählten Kreis von Freunden hat, kann man auch einmal eine Stunde schlafen, ohne dass man bestohlen wird. Aber wirklich zur Ruhe kommt man nicht. Hinzu kommt, dass ich zwar jemand bin, der sich gut wehren kann, aber wenn ich das dann gemacht habe, bin ich im Gefängnis gelandet. Ich war buchstäblich in einem Teufelskreis, der aus Schulden und Obdachlosigkeit bestanden hat.

Frage: Hatten Sie während dieser Zeit noch Kontakt zu Menschen aus ihrem früheren Leben?

Nein, man wird von der Gesellschaft ausgespuckt und hat keinen Zugang mehr zu den Kreisen, in denen man bisher verkehrt hat. Stattdessen ist man in der Gesellschaft von Menschen, die buchstäblich am Ende sind. Sehr oft sind das intelligente, gebildete Menschen – aber sie sind am Ende.

Frage: Wie konnten Sie sich aus diesem Teufelskreis befreien?

Mithilfe meiner jetzigen Partnerin, die ich im Jahr 2015 kennengelernt habe. Sie leidet an Multipler Sklerose und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Als wir uns kennenlernten, war sie drogenabhängig, und ich habe zu ihr gesagt: Wenn du mich willst, dann musst du mit den Drogen aufhören. Wir haben uns gegenseitig Halt gegeben. Mittlerweile habe ich eine kleine Wohnung und lebe seit vier Jahren abstinent.

Wie kam es dazu, dass Sie als Stadtführer für den Verein Surprise tätig sind?

Ein früherer Freund von der Straße hat mich auf den Verein aufmerksam gemacht und gefragt, ob ich mir eine Tätigkeit als Stadtführer vorstellen konnte. Man absolviert bei Surprise dann eine einjährige Ausbildung, bei der es zunächst darum geht, die Ereignisse aus seinem bisherigen Leben niederzuschreiben und zu reflektieren. Ich muss richtig ran als Stadtführer beim Verein Surprise, und ich merke, dass mir das wirklich gut tut, denn ich war immer schon jemand, der etwas Action braucht.

Frage: Wollen Sie die Teilnehmer an dem Stadtrundgang auch dafür sensibilisieren, dass Armut buchstäblich jeden treffen kann?

Ja, denn es gibt viele Menschen so wie mich: Leute mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einem Studium, die dennoch durch verschiedene Umstände irgendwann auf der Straße landen. Es ist mir ein Anliegen, dass meine Zuhörer die Augen nicht vor der Armut verschließen. Es lässt sich gegen die Wohnungsnot vieles unternehmen, wenn man es nur will.

Die offene Stadtführung mit Tersito Ries findet erstmals am Freitag, 29. Oktober, 10 Uhr, statt. Die nächsten Termine sind am Freitag, 5. November, 9.15 Uhr, am Montag, 22. November, 14.30 Uhr, am Donnerstag, 16. Dezember, 14 Uhr, und am Freitag, 17. Dezember, 14.30 Uhr. Start ist im Innenhof der Gassenküche, Markgräflerstraße 14 a in Basel. Die Touren sind geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren. Weitere Informationen unter www.surprise.ngo/angebote/stadtrundgang.

ist 58 Jahre alt, in Basel geboren und hat deutsche und italienische Wurzeln. In den 1990er-Jahren gründete er drei Unternehmen, die er später wieder schließen musste. Von 2011 bis 2013 hat er als Obdachloser in Basel gelebt.